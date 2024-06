Il pilota McLaren tra sensazioni e obiettivi per Montreal: “Siamo molto più vicini adesso, voglio vincere. Dobbiamo dimenticare Monaco, magari non Leclerc, ma quello è un circuito complicato e molto diverso. Ho detto tante volte che bisogna guardare gara dopo gara, però se ne prendiamo tre o quattro in considerazione, io sono uno di quelli che ha fatto più punti. Red Bull, Ferrari e noi siamo tutti lì, è uma bella battaglia. E' entusiasmante". La F1 è live su Sky e in streaming su NOW

