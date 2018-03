1999 - Giappone

A detta sua solo tre cose lo spaventano: i dermatteri, quei piccoli insetti chiamati “forbicine”, i serpenti e il matrimonio. Ma il matrimonio o le relazioni durature sono una storia a parte.

Ed infatti non lo spaventa certo convivere con un due volte campione del mondo come Michael Schumacher: pronti, via in Australia nelle prime qualifiche dell’anno in rosso Irvine è terzo dietro le Williams e Schumacher quarto a due decimi dal compagno di squadra. In gara arriva anche il primo podio in Ferrari staccato però di oltre un minuto dal vincitore Damon Hill.

Con la rossa coglierà le 4 vittorie della sua carriera, tutte nel 1999 e 23 dei 26 podi totali.

Nel 1999, si diceva, lotterà fino all’ultima gara per il titolo perdendolo per appena due punti. A fine stagione lascerà Maranello per andare in Jaguar. “È il momento giusto per farlo - dirà - non vedevo l’ora di lasciare la Ferrari, sono davvero fortunato. Non avrei sopportato un’altra stagione come compagno di Michael Schumacher perché lui è davvero troppo bravo. Ti spezza la schiena, tentare di tenere il suo ritmo ti svuota di ogni energia”.