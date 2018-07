Wolff: "Problemi diversi sulle W09, non al motore"

"Abbiamo avuto due problemi completamente diversi: uno al sistema dell’idraulica (Bottas, ndr), l’altro con la pressione della benzina (Hamilton, ndr), ma niente a che vedere con la power unit". Toto Wolff, direttore esecutivo di Mercedes, spiega i motivi che hanno imposto il doppio stop alle Mercedes nel corso del Gran Premio d'Austria, terminato al 14esimo giro per Valtteri Bottas e al 64esimo per Lewis Hamilton. "E un discorso di bilanciamento tra affidabilità e performance - ha aggiunto - abbiamo realizzato di avere una macchina veloce che però in gara rischia di non fare punti".

Su Hamilton e la classifica

"Con Lewis abbiamo sbagliato strategia, perché normalmente con la virtual safety car dovremmo entrare per cambiare le gomme e questa volta non l’abbiamo fatto", dice Wolff ammettendo l'errore del team. Poi un allarme sull'andamento del campionato: "Quando perdi 43 punti (Mondiale costruttori, ndr) non sei tranquillo".