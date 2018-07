Nelle ultime gare la Mercedes W09, specialmente in qualifica, era sembrata leggermente superiore alla Ferrari SF71H, ma a Maranello grazie alle modifiche introdotte oggi contano di riprendersi la leadership prestazionale.

Le aree di intervento sono state quelle già modificate a Barcellona a dimostrazione che le voci che circolavano sugli sviluppi non completamente soddisfacenti erano del tutto fondate. Siccome i dati riscontrati in pista erano difformi rispetto a quelli visti in galleria del vento e al CFD, gli aerodinamici di Maranello sono subito corsi ai ripari.

Sul fondo sono presenti 3 lunghe soffiature

Come potete osservare dal confronto in basso, sul fondo sono state mantenute delle lunghissime soffiature che iniziano in prossimità dei deviatori di flusso laterali e arrivano dove la zona a Coca Cola si stringe maggiormente. Nella parte terminale del fondo le soffiature sono diventate 3 mentre in Spagna erano soltanto 2. Da segnalare che, in questa nuova specifica, la soffiatura più esterna va ad unirsi con gli slot posizionati nella parte terminale del fondo che hanno la funzionalità di gestire il fenomeno dannoso chiamato "tyre squirt".