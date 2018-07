Mercedes sostituisce la Power Unit di Bottas

Dopo il ritiro della scorsa settimana, avvenuto per un guasto idraulico, la Mercedes ha deciso di non correre rischi ed ha sostituito la Power Unit del pilota finlandese. La perdita idraulica di domenica scorsa oltre a mettere fuori uso il servo guida e la trasmissione ha provato un malfunzionamento delle pompe di lubrificazione e di raffreddamento con relativo surriscaldamento del motore. Oltre alla unità endotermica sono stati cambiati anche MGU-H, MGU-K e turbo in via precauzionale.

La specifica numero 2 verrà utilizzata in Germania durante le prove libere e se i dati saranno confortanti verrà utilizzata durante le prove libere 1 e 2 e in GP dove la Power Unit è poco influente come in Ungheria e Singapore.

Prove comparative in casa Ferrari

La scuderia di Maranello ha sfruttato la prima ora e mezza di libere per effettuare delle prove comparative. Inizialmente Vettel è sceso in pista con l’ala posteriore a cucchiaio con l’aggiunta dell’ala “Deck Wing” ma non utilizzando il nuovo fondo e il nuovo diffusore. Raikkonen, invece, ha girato con lo stesso pacchetto visto sul tracciato del Red Bull Ring senza la Deck Wing.

Sul finire delle libere al pilota tedesco, oltre ai consueti cambi di assetto, è stato montato l’intero pacchetto aerodinamico mentre, Raikkonen, ha continuato a girare con il vecchio. Nella seconda sessione, dopo aver analizzato tutti i dati raccolti, gli ingegneri hanno deciso di montare su entrambe le vetture tutte le modifiche portate in pista proprio per questo appuntamento.