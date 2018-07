Una sessione da migliore e l'altra chiusa alle spalle di Sebastian Vettel. Lewis Hamilton è pronto a sfruttare al meglio il fattore campo in Gran Bretagna e analizza così il suo venerdì di libere a Silverstone: "Meteo fantastico, il pubblico è stato incredibile e l'atmosfera grandiosa. Bellissimo guidare così velocemente su questa pista, non siamo mai stati così veloci. Facciamo in pieno la Copse, le curve 1 e 2 e poi con il DRS è davvero una vera follia. Mai così veloci, è diventata la miglior pista del mondo. Più veloci andiamo e meglio è, ma così è davvero diventata la miglior pista del mondo. Quasi assurdo guidare qui, come pilotare un aereo".

Il lato negativo

"E' che mi sembra sempre che buttino via dei soldi quando riasfaltano la pista - ha aggiunto il pilota Mercedes -. Sprecano soldi che potrebbero usare in modo diverso. Credo sia il peggior lavoro che abbiano mai fatto, la pista più sconnessa sulla quale abbia mai guidato. Peggio di quelle dei krat dove andavo da bambino. Non riuscivo a vedere dove andavo in certi punti".