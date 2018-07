Fatica ad ammettere in modo esplicito che sia stato un suo errore, ma Max Verstappen c'ha messo del suo nella collisione a muro con la Red Bull RB14 nel corso della seconda sessione di prove libere in Gran Bretagna. Non è stato un piacevole venerdì per il pilota del team anglo-austriaco, che problemi ne ha avuti anche nei primi giri del mattino. "Nelle FP1 c'è stato un problema al cambio - spiega - ma non so di cosa si sia trattato. L'incidente nelle FP2? Ero troppo veloce con le gomme dure, ho perso il controllo della macchina, ma le sensazioni sono buone. La macchina funziona bene, però perdiamo troppo sui rettilinei. È un peccato". Quanto al problema al cambio, per Red Bull non si tratta di un allarme, visto che questa componente non è quella "ufficiale" utilizzata in gara.