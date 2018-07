"Gli update hanno funzionato? Difficile dirlo, non abbiamo visto molto ancora. Abbiamo raccolto tanti dati ma non si vede molto tra le due sessioni di prove libere. Ma tutto quello che abbiamo messo nella macchina ha funzionato". Queste le parole di Sebastian Vettel, il migliore delle FP2 a Silverstone, al termine della pria giornata in Gran Bretagna. "E' un piccolo passo nella giusta direzione, ma la cosa importante che il bilanciamento c'è stato sin dalla mattina e mi sono sentito bene sulla macchina, con un buon ritmo dall'inizio. Per una volta è stato un buon venerdì".

Spezzare la magia Mercedes

"Proveremo a spezzare la loro magia, abbiamo provato anche negli anni passati. Sono forti su questo circuito le Mercedes e ci aspettiamo lo siano anche domani. Ma noi saremo lì e speriamo di essere vicini su una pista storicamente non buona per noi. Speriamo di migliorare e spezzare questa magia"

Temperature e nuova zona DRS

"Per il DRS chiedete a Grosjean, a noi è andata piuttosto bene. Non so se cambia qualcosa per i sorpassi ma questo lo vedremo domenica. In qualifica sul giro secco è così per tutti. Temperature? Anche queste sono le stesse per tutti, l'obiettivo sarà tenerle il più fredde possibile in questo weekend".

Raikkonen, 4° nelle libere

"Condizioni meteo favorevoli per la gestione delle gomme? Se guardiamo l'ultima gara, siamo arrivati rispettivamente 2° e 3° quando c'era caldo, ma siamo su un circuito diverso e abbiamo anche pneumatici con meno battistrada". Kimi Raikkonen ha commentato così il suo venerdì a Silverstone. "Vedremo in gara ma finora è andato tutto bene. Speriamo di continuare così: probabilmente preferiamo queste condizioni rispetto a quando fa più freddo", ha aggiunto.

Questione DRS

"DRS? Credo che sia complicato tenerlo aperto quindi io l’ho chiuso, non fa molta differenza per il tempo sul giro", ha spiegato il ferrarista riferendosi alle tre zone DRS di Silverstone sulle quali sono stati avanzati dubbi, dato che nelle prime due curve per alcuni potrebbe non esserci il carico aerodinamico sufficiente ad affrontarle con il DRS.