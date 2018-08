Sull’asfalto di Monza si è scritta la storia del motorsport. La pista, costruito nel 1922 in occasione del 25esimo anniversario della fondazione dell’Automobile Club Milano, è secondo per anzianità solo ad Indianapolis tra i circuiti permanenti ancora in uso. La prima configurazione, progettata da Alfredo Rosselli, era costituita da una pista stradale con sette curve e da un anello ad alta velocità con due paraboliche. Nel corso degli anni il layout ha subito varie rivisitazioni, spesso per aumentare gli standard di sicurezza, fino ad arrivare alla configurazione attuale che risale al 2000.

Prima Variante, quando Senna perse il GP d'Italia a 3 giri dalla fine

Introdotta nel 1972 per limitare la velocità in ingresso alla Curva Biassono, e più volte ridisegnata, la Prima Variante è una chicane destra-sinistra molto secca. Le F1 attuali arrivano lanciate dal rettilineo principale a circa 320 km/h e, frenando per 140 metri e 2,6 secondi, percorrono la variante a 84 km/h.

Qui nel 1988, in un’annata completamente dominata dalla McLaren, Ayrton Senna, rimasto unico pilota del team in gara visto il ritiro di Prost e comodamente in testa alla corsa, quando mancavano tre giri alla fine tenta doppiare la Williams di Jean Louis Schlesser. Il francese, presente a Monza per sostituire l’infortunato Nigel Mansell, si tocca con la monoposto del campione brasiliano, che ha la peggio ed è costretto al ritiro. Dietro le Ferrari di Berger e Alboreto si ritrovarono in testa, portando a casa un’insperata ed incredibile doppietta Rossa, poche settimane dopo la scomparsa di Enzo Ferrari.