Sincero come sempre, Fernando Alonso si è presentato ai microfoni di Sky Sport per parlare a lungo della sua carriera in Formula 1, che si concluderà a fine anno. Il pilota spagnolo lascerà il circus dopo 17 anni al massimo livello, ma senza rimpianti per quanto si lascia alle spalle. "Verrò a trovare la Formula 1 da turista, così non avrò tutta questa tensione. Mi mancherà guidare queste macchine così speciali, vetture davvero incredibili da guidare. Ma dopo 17 anni non mi mancheranno molte parti della F1. Uno dei motivi forti per cui voglio lasciare è ricominciare a vivere: dopo 17 anni in cui devi dedicare tutto il tuo tempo per la F1, anche a livello di viaggi, impegni e tutto il resto, vorrei avere una vita diversa. Vedrò le gare un po’ dalla tv". La porta però non è completamente chiusa: è possibile che quello di Alonso sia solo un arrivederci? "Ad oggi non vedo la possibilità di tornare. Quando prendi una decisione vedi solo quella strada e ne sei felice. Ho lasciato una porta aperta anche nel comunicato dell’addio perché la vita può portarti in qualsiasi direzione, anche impensabili pochi mesi prima. Vedrò. Tornare non è l’idea iniziale, ma se trovo l’occasione giusta e penso di poter tornare, lo farò".