Interlagos e Abu Dhabi saranno gli ultimi due GP di Alonso in F1, che in Brasile spera in un buon risultato. Accenna ai Mondiali vinti ma anche a quelli sfiorati: "Preferisco ritirarmi più con il rispetto di tutti che con i titoli". Il GP del Brasile è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), qualifiche in onda sabato dalle 18 e gara domenica dalle 18:10 (pre alle 16:30). Da non perdere gli specali Hamilton e Wolff sul canale 207

