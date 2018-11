Con la tranquillità di chi sa di aver fatto il suo dovere con successo, il campione del mondo Lewis Hamilton ha parlato nel giovedì che ha aperto il lungo weekend del GP del Brasile, penultimo appuntamento del Mondiale 2018. Con tanto di occhialino da prof, il britannico ha parlato del circuito e sottolineato la crescita degli avversari in questo finale di stagione. "Altro circuito duro per le gomme, in Brasile è sempre stato così, ma non siamo andato malissimo qui in passato. La nostra è una macchina difficile da settare di pista in pista ma siamo certi di poter fare un buon lavoro per ostacolare Red Bull e Ferrari, che si è avvinata nella classifica Costruttori. Red Bul impressionate nell'ultima gara e saranno velici come la Ferrari. Non esistono gare senza errori, ma molto dipende dalla frequenza. Se eviti quelli più costosi riesci a limitare i contrattempi".