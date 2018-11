"Nelle ultime gare è stato utile capire i problemi che abbiamo avuto. Nelle libere abbiamo girato abbastanza bene e vediamo la gara". E' un Sebastian Vettel fiducioso quello del post prove libere del Gran Premio del Brasile. Se lavoriamo già per il 2019? "No, direi di no", aggiunge il pilota tedesco della Ferrari.

Il retroscena sul "curioso" team radio

Infine Vettel svela due inconvenienti incontrati nel corso delle libere: "Ho avuto qualcosa tra i piedi e poi ho anche un problema con una vite in macchina". Seb è stato infatti protagonista di un divertente team radio in cui si è lamentato di qualcosa all'interno dell'abitacolo della SF71 H: "Qualcosa è libero tra le mie gambe, a parte quello che è ovvio. Vola tra i miei piedi. Sarei orgoglioso se fosse ciò che credete che sia, ma non lo è...".