Ayron Senna, un mito intramontabile per molti e anche per Lewis Hamilton. Il campione del mondo della Mercedes, in occasione del weekend di gara in Brasile, ha postato su Instagram (ma anche su Twitter) una foto che lo ritrare appoggiato a un noto murales dedicato all'indimenticato pilota brasiliano. "Thinking of you Ayrton! #senna #brazil #onelove", il post che accompagna l'immagine. Sui social, però, questa foto ha creato qualche "mugugno" tra chi ritiene inopportuno questo (auto)accostamento ritenuto eccessivo. Ma è chiaro che si tratta di un'interpretazione forzata delle intenzioini di Lewis che, lo ripetiamo, ha da sempre come idolo Senna.