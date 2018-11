Kimi Raikkonen, il suo presente, il suo futuro e le sue motivazioni quando nel 2019 comincerà ufficialmente la sua avventura con l'Alfa Romeo-Sauber. Il finlandese della Ferrari ha risposto alle domande degli utenti fatte via social in un'intervista realizzata dal sito ufficiale della Formula 1. Intervista dalla quale, fugando così ogni residuo dubbio, è emerso un Kimi molto divertente e anche molto rilassato. Ben diverso, dunque, da quello che nei paddock di tutto il mondo risponde sempre con frasi molto sintetiche. Insomma, stiamo imparando a conoscere l'altra faccia di Iceman. E come potete vedere dal video d'apertura, tutte le sue risposte hanno un notevole carico d'ironia.



Qual è una cosa che vorresti fare ma non puoi per evitare di farti male?

Bene, posso fare tutto. Non so se le persone lo sanno, ma forse nel mio contratto non mi è permesso.



Non leggi il contratto?

Non m'interessa, lo sapete. Devi fare ciò che conta e ti rende felice nella vita. E loro lo sanno, non m'interessa. Mai, davvero, cosa dice il contratto.



Ci sono un sacco di post sul tuo accoun social. Scrivi tu le didascalie?

Faccio tutto, lo sai. No, in realtà ho assunto dieci persone per farlo... .



Una per ogni parola?

Certo, esatto!



Quali sono le tue motivazioni?

Negative, come sempre... . Non ho mai avuto quelle giuste.



Sappiamo che i piloti Ferrari parlano un po' d'italiano. Tu come sei messo? Non ne parli nemmeno un po'?

Non lo so. Forse questa è la ragione per cui vado via. Loro mi hanno dato 8 stagioni per imparare.



