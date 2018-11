La notizia è che, nonostante quello che ha definito un "momento no", l'umore di Sebastian Vettel è buono. Lo dimostra il clamoroso team radio dove comunica al muretto Ferrari di avere ancora un problema sulla sua monoposto. Ma è proprio a quel punto che scatta la gag. Andiamo per gradi: durante la seconda sessione di prove libere del GP del Brasile, il pilota tedesco riporta la sua SF71 H ai box per un oggetto - una vite - che in modo evidente e fastidioso si muove all'interno dell'abitacolo. Poi torna in pista. Problema risolto? Macché. Nella parte finale delle FP2, infatti, Seb fa sapere al team: "C'è qualcosa che balla tra le mie gambe, a parte le cose ovvie. Vola tra i miei piedi. Sarei orgoglioso se fosse ciò che credete che sia, ma non lo è.". Un momento davvero esilarante che ci riconsegna di fatto un Vettel più rilassato rispetto agli ultimi weekend e che proverà a vincere le ultime due gare di un Mondiale che, dopo il tiolo piloti andato a Hamilton, ha ancora in palio quello Costruttori.