Prima Max Verstappen su Red Bull e poi Valtteri Bottas su Mercedes. Questi i risultati delle prime due sessioni di libere del Gran Premio del Brasile, ventesima e penultima prova di un Mondiale che ha già assegnato a Lewis Hamilton il tiolo piloti ma che lascia ancora aperta la lotta, sempre tra Mercedes e Ferrari, per il Costruttori. Verstappen ha chiuso le FP1 in 1:09.011 davanti a Vettel e Hamilton, mentre nelle FP2 il finlandese ha fatto girare la W09 in 1:08.846. Secondo il compagno di squadra Lewis e terzo Vettel. Nel complesso buona la prova del ferrarista, primo a scendere sotto l’1:09. Subito dopo le Red Bull di Ricciardo e Verstappen, con il giovane olandese che per oltre 35 minuti non è sceso in pista per problemi sulla RB14. L’australiano, invece, è arrivato in Brasile con la sesta unità montata sulla sua monoposto, cosa che comporterà penalizzato di cinque posizioni in griglia. Tornando alla Ferrari, buono il tempo d’attacco di Vettel - sull’1:12.2 - anche se meglio ha fatto nel finale di sessione Hamilton che i due della Red Bull. Per Vettel e Bottas, poi, problemi di blistering su entrambe le posteriori e quindi meno stabilità in frenata e in trazione. Sesto posto per Raikkonen, mentre nel post libere è arrivata una penalità anche per Ocon della Force India: 5 posizioni in griglia per la sostituzione del cambio. Si torna in pista sabato alle 15 con le libere 3, alle 18 si assegnerà invece la pole, che Skysport.it trasmetterà in LIVE STREAMING.



Di seguito tempi e cronaca