Al momento dell'uscita dai box per il primo giro, alcuno meccanici avevano provato a fermare Hamilton, consapevoli che qualcosa già non stava funzionando. Tornato in pista dopo la sosta, dalla W09 ci sono state altre fumate. Si sarebbe trattato di una perdita di liquido per un tubo di sfogo che si sarebbe spostato, ma comunque un segnale che il team tedesco non può e non deve sottovalutare se punta a vincere anche il Mondiale Costruttori. Al termine delle libere, però, si è anche ipotizzata una sostituzione del cambio poi scongiurata.