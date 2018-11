Lewis Hamilton ha conquistato la pole a Interlagos, ma il sabato brasiliano è stato animato da polemiche e dubbi nel post qualifiche. Si tratta di tre episodi, due simili che vedono protagonista Hamilton e l'altro Sebastian Vettel ma in una situazione del tutto diversa. Nel primo caso il britannico della Mercedes non è stato investigato, mentre il tedesco della Ferrari è stato richiamato dai commissari dopo la bandiera a scacchi, incassando una reprimenda e 25mila euro di multa.

Hamilton ostacola Raikkonen e Sirotkin

Il Q2, seconda sessione di qualifiche, è stato caratterizzata da diversi cambi gomme: dalle intermedie alle slick, dalle supersoft alle soft. In questa situazione Lewis Hamilton ha ostacolo sia Kimi Raikkonen (Ferrari) in uscita di curva 4 che Sergey Sirotkin (Williams) in uscita di curva 11. Come detto, in entrambi i casi non c'è stata investigazione, ma i due episodi presentano una differenza: se il ferrarista si era lanciato, quello della Williams no (stava per farlo proprio come Hamilton). Il cinque volte iridato ha commentato così: "Sirotkin irrispettoso". Il russo, dal canto suo, lo aveva "assolto". Appare più grave la dinamica della seconda situazione in quanto Hamilton, in approccio di curva 12, va improvvisamente a sinistra con la Williams che deve andare sull'erba. E' vero che Sirotkin non era nel suo giro veloce, ma c'è un rischio potenzialmente enorme.