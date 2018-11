SIMULAZIONE QUALIFICA: Ferrari competitiva con Vettel

La Ferrari SF71H è, come previsto alla vigilia, molto competitiva a Interlagos e pur con una Power Unit molto “spompata” è stata piuttosto veloce in tutti i settori della pista brasiliana. Se ogg, quando aumenterà i cavalli, riuscirà ad essere competitiva nel settore centrale la pole position sembra essere alla portata per il pilota tedesco.

Raikkonen non è sembrato avere la velocità di Vettel anche se va considerato, come potete osservare dall’Ideal lap, che il pilota finlandese poteva migliorare il suo best time di oltre 2 decimi.

SIMULAZIONE QUALIFICA: Red Bull riuscirà ad essere competitiva anche in qualifica?

Venerdi la Red Bull è riuscita a limitare piuttosto bene il gap su Mercedes e Ferrari ma va considerato il fatto che Renault in qualifica beneficia di un incremento di cavalli minore rispetto ai competitors. Proprio per questo sarà molto difficile per il team di Milton Keynes lottare per la pole position visto il gap che accuseranno nei confronti di Ferrari e Mercedes nel primo e nel terzo settore. Molto competitivi, invece, nel tratto guidato dove serve carico e sicuramente lo saranno anche in qualifiche.

Non sono state prove libere molto tranquille per i RB visto che Verstappen è rimasto fermo ai box per oltre 45 minuti a causa di un problema alla pompa nel serbatoio dell'olio che è emerso durante la messa in moto. Ricciardo, invece, non era completamente soddisfatto dell’assetto della sua RB14 ed ha richiesto delle modifiche nella zona anteriore dove, i meccanici, hanno lavorato ripetutamente per cambiare l’altezza da terra.

Il pilota australiano dopo il ritiro nel GP del Messico sarà penalizzato di 5 posizioni in griglia. I tecnici di Milton Keynes hanno rilevato sulla sua RB14 un problema al turbocompressore. Ricciardo è andato già oltre l’impiego di componenti permesso dal regolamento, essendo al sesto turbocompressore utilizzato in stagione. È arrivato a quota cinque sia sul fronte dell’unità termica che per quanto riguarda MGU-K e MGU-H, mentre si contano quattro elementi per la centralina e le batterie che sono limitate a due per regolamento.

SIMULAZIONE GARA: bene la Ferrari ma deve risolvere i problemi alle gomme

Come potete osservare dal grafico in basso, i team hanno differenziato il lavoro tra i due piloti ad esclusione della Red Bull che ha mandato in pista sia Ricciardo che Verstappen con le Super Soft. Ferrari e Mercedes, invece, hanno mandato in pista Vettel e Hamilton con le Soft mentre Raikkonen e Bottas hanno utilizzato le “rosse”.