Un gran premio che ricorderemo a lungo quello del Brasile. La vittoria di Hamilton, la resa della Ferrari per il titolo costruttori, ma soprattutto il contatto tra Verstappen e Ocon che è costato al primo il successo. Al giro 44, il doppiato Ocon è stato protagonista di un'azione avventata e ha travolto la Red Bull del belga-olandese. Testacoda di Max e addio vittoria. Parapiglia e tensioni nel dopo gara, con Verstappen sanzionato dalla FIA con due giornate di "lavori socialmente utili". Ma c'è di più. Prima della festa sul podio, Verstappen ha chiacchierato anche con Raikkonen e soprattutto con Hamilton in merito all'episodio con Ocon. Di seguito il testo della discussione, con Lewis che difende in qualche modo il francese della Force India.

Raikkonen a Verstappen: "Che ti è successo?".

Verstappen: "Sono stato buttato fuori da Ocon mentre ero in testa".

Raikkonen: "Davvero?".

Raikkonen: "Perché ho visto che si stava muovendo".

Verstappen: "Sì, voleva togliersi dal doppiaggio"

Hamilton: "Ma lui può togliersi dal doppiaggio".

Verstappen: "Sì, lo so, però non puoi andare a sbattere contro il leader della corsa che non sta facendo niente di folle".

Hamilton: "Lui aveva molto più da perdere di te".

Verstappen: "Sì, ma…".

Hamilton: "No, tu avevi di più da perdere. Lui non aveva nulla da perdere e tu avevi tutto da perdere".