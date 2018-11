L'analisi dell'incidente e la sanzione a Max

Senza dubbio è stato questo il momento chiave della gara in Brasile. Ocon ha dichiarato di essere uscito dai box sentendosi veloce nell'ultimo settore e voleva togliersi dai doppiati. Ecco che ha tentato una mossa a sorpresa, che da un doppiato non ti aspetti. Verstappen non se n'e accordo e intuire il movimento di Ocon non era prevedibile. Il pilota della Force India ha fatto un errore di calcolo, una leggerezza legata forse anche alla frustrazione per un futuro incerto. Verstappen è poi sato sanzionato con due giornate di "lavori socialmente utili" da scontare sotto l'egida della FIA (possibile impegno in tema di sicurezza stradale).