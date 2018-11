"E' stata una gara difficile, non sono contento della sesta posizione". Sebastian Vettel non può e non nasconde la delusione al termine del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale che, con la vittoria di Lewis Hamilton, ha aritmeticamente consegnato alla Mercedes anche il titolo Costruttori. "Macchina difficile da guidare - ha aggiunto il tedesco - la posteriore era senza blister ma era difficile andare forte sui rettilinei. Sono comunque contento per Raikkonen e il suo podio (terzo, ndr). Un risultato buono per noi anche se abbiamo perso". Vettel, sin dal via, ha anche avuto problemi con un sensore.

Onore agli avversari

"Con le super soft era meglio. Prima parte buona, seconda difficile, non sapevo dove andare. Hamilton era davanti e poi non c'è stato più nulla da fare per me. Loro (Mercedes, ndr) quest'anno sono più forti di noi, non c'e' molto da dire se non congratulazioni", ha aggiunto Seb.