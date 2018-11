La crescita della Ferrari negli anni turbo/hybrid non è bastata a fermare la cavalcata di Mercedes. A Maranello sono arrivate a contare sei vittorie e ben 23 podi quest’anno, miglior risultato addirittura dal 2008 ma non è stato sufficiente per salire in testa al mondo. I numeri del dominio del team diretto da Toto Wolff sono impressionanti con 5 titoli costruttori consecutivi (record di Maranello con 6 tra il 1999 ed il 2004) e altrettanti piloti con Hamilton (4) e Rosberg (1).

In qualifica non c’è storia

83 pole su 99 dall'inizio del 2014 con una percentuale pazzesca di partenze al palo per Mercedes, siamo ad oltre l’83%. Ad Interlagos MB ha conquistato la 100^ pole della sua storia (la 12^ su 20 quest’anno). Hamilton (82 pole) è diventato il primo pilota della storia con 4 stagioni da almeno 10 pole: 11 nel 2015 e 2017, 12 nel 2016 e ad oggi 10 quando manca ancora il GP di Abu Dhabi.

Quasi tre GP vinti su quattro

73 vittorie su 99 dall'inizio del 2014 per la casa della stella a tre punte, siamo al 73.7%, quasi tre gare su quattro. Dall'inizio del 2014 i piloti Mercedes non sono saliti sul podio solo in 6 gare: Ungheria e Singapore 2015, Spagna 2016, Monaco 2017, Austria Messico 2018. Quattro i circuiti in cui hanno vinto tutte le gare nell’era Turbo/Hybrid: Abu Dhabi, Monza, Sochi, Suzuka. Nei circuiti in calendario non hanno messo a segno una doppietta solo a Baku, Marina Bay e Paul Ricard (in quest’ultimo hanno corso solo nel 2018).

Hamilton ha vinto metà delle gare turbo/hybrid

Hamilton ad Interlagos ha raggiunto quota 72 vittorie (Schumi è a 91), di cui 50 (su 99, oltre 1 su 2) nell’era Turbo Hybrid. The Hammer è alla 4^ stagione con almeno 10 vittorie. I suoi rivali sono i tedeschi Vettel e Schumacher, entrambi con 2 stagioni con almeno 10 vittorie (Schumacher 13 nel 2004, 11 nel 2002; Vettel 13 nel 2013, 11 nel 2011). Solo questi tre piloti contano stagioni con 10 o più vittorie in F1.

E adesso si va ad Abu Dhabi partendo da qui:

Hamilton-Resto del mondo 10-10

Bilancio perfetto nelle statistiche dopo il Brasile: Hamilton ha conquistato 10 pole e 10 vittorie, lo stesso numero dei suoi avversari. Hamilton vanta anche il doppio di pole e vittorie rispetto al suo sfidante per il mondiale, Vettel:

Vittorie 2018: Hamilton 10, Vettel 5 , Ricciardo 2, Verstappen 2, Raikkonen 1.

, Ricciardo 2, Verstappen 2, Raikkonen 1. Pole 2018: Hamilton 10, Vettel 5, Ricciardo 2, Bottas 2, Raikkonen 1.

100^ gara Turbo/Hybrid

Abu Dhabi sarà la 100^ gara delle Power Unit.