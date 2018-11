Proseguono gli strascichi polemici dopo l'incidente tra Esteban Ocon e Max Verstappen che ha precluso al pilota della Red Bull di vincere il GP del Brasile a favore di Lewis Hamilton che ha chiuso la gara al primo posto. A gettare benzina sul fuoco dopo il già accesso post gara ci ha pensato Helmut Marko, che è il braccio operativo della Red Bull durante i GP. Parole durissime nei confronti del francese (che fa parte dei piloti Mercedes) scuderia di Lewis Hamilton che al momento dell'incidente era secondo dietro Verstappen: "E' incredibile che un pilota Mercedes, al quale è stato promesso un sedile per il 2020, vada addosso al leader della gara. Sarebbe stato corretto dirgli di non attaccare il leader perché aveva gomme nuove. Ed è anche inaccettabile che un tale idiota abbia ricevuto solo dieci secondi di penalità e nessuno abbia, invece, pensato di fermarlo. Ocon dovrebbe essere contento che il papà di Max, Jos Verstappen non fosse ai box". Infatti l'ex pilota di Formula 1, padre del talentino della Red Bull è famoso per avere un carattere piuttosto irascibile.



La risposta a Marko è arrivata da Toto Wolff, team principal della Mercedes: "Queste parole le lascio a lui perché quello è il suo modo di agire. Ocon avrebbe evitato volentieri di finire addosso al leader della corsa, è stato solo sfortunato". Anche davanti ai commissari di gara Ocon è sembrato piuttosto dispiaciuto per quanto accaduto nonostante la reazione di Max Verstappen nel dopo gara avesse portato quasi alla rissa. La querelle, tra i due, almeno da un punto di vista formale si è poi conclusa con una stretta di mano.