Terza fila Ferrari ad Abu Dhabi, con Vettel e Raikkonen dietro alle Mercedes. Il tedesco ha spiegato così il suo sabato nell'immediato post qualifiche: "Me le sono godute, nel Q1 eravamo molto vicini, mentre nel Q2 Hamilton ha fatto un giro pazzesco con le gomme più dure. Lì ho capito che sarebbe stata difficile, ma nel primo tentativo nel Q3 ho fatto un ottimo giro e mi sono riavvicinato tanto. Loro, però, avevano evidentemente ancora margini per l’ultimo tentativo. Sono migliorato, ho sfruttato l’evoluzione della pista ma non abbastanza per essere in pole. Per la gara sono fiducioso, sarà lunga e dovrei divertirmi". Successivamente ha aggiunto a Sky Sport F1: "Mercedes fuori portata, devo fare l'impossibile".

La stretta di mano con Hamilton

"La stretta di mano con Lewis? La battaglia si fa in pista - ha detto Sebastian - fuori non vedo perché non si possa parlare o scherzare l’uno con l’altro. Mi sono divertito anche se non è andata bene. Hamilton probabilmente si è divertito più di me, però non vedo l’ora di salire sulla macchina per l’ultima volta quest’anno e sfidare i miei avversari dando tutto".

Manca carico aerodinamico

"Mi sarebbe piaciuto essere in prima fila, ma credo che in gara tutto possa succedere. Abbiamo buona velocità nei rettilinei, ma ci manca un po' di carico aerodinamico nell'ultimo settore. Vedremo cosa potremo fare, sarà una gara lunga", ha poi aggiunto in conferenza stampa.