Cannibali. Hamilton e la Mercedes anche ad Abu Dhabi agli avversari non hanno lasciato che le briciole. Il cinque volte campione del mondo ha conquistato l’83^ pole position in carriera, ma soprattutto – il numero che fa spavento – è che nelle 100 qualifiche dell’era turbo Hamilton è stato il più veloce 52 volte. Anche per la Mercedes sono numeri da supremazia vera: 84 pole in 100 weekend, qui ad Abu Dhabi addirittura negli ultimi 5 anni solo due frecce d’argento sono partite insieme dalla prima fila. Primo e unico team a riuscirci nella storia. Hamilton partirà per vincere e trasformare la sua 11esima pole di questa stagione nell’11^vittoria. Mai sazio. Per Bottas che gli scatterà di fianco sarà l’ultima chance della stagione per non chiudere con il numero 0 di fianco alla parola vittorie in questo 2018. Per la prima volta dal 2014 la Ferrari ha portato il gap dalla pole sotto il mezzo secondo ma non è bastato. Vettel e Raikkonen scatteranno affiancati dalla seconda fila cercando di fare un miracolo vincendo su una pista dove la Ferrari non è mai riuscita a farlo, ma sanno che sarà complicato. Sarà tutta una questione di gestione gomme, visto che i primi cinque – Ricciardo compreso – partiranno tutti con le ultrasoft e salvo imprevisti punteranno alla stessa strategia. Verstappen sesto invece con le morbidissime hyper soft. Ma la Red Bull punta a sfoderare il passo micidiale che ha gelato gli avversari nelle ultime gare. Sarà un’ultima gara dal sapore romantico per molti: per Alonso che saluta la Formula Uno, ma anche per Raikkonen, Ricciardo e non solo. Tutti concentrati sull’ultima sfida ma già prontissimi ad affrontare la prossima.