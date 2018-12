Francesco Cigarini è tornato mercoledì nella sua Maranello, per riprendere il lavoro interrotto lo scorso aprile in Bahrain, quando fu vittima di un incidente durante un pit stop di Kimi Raikkonen durante il GP di Sakhir. Il meccanico della Ferrari fu infatti involontariamente investito dal finlandese durante la sua seconda sosta ai box: Cigarini era l'incaricato di collocare la ruota posteriore sinistra della monoposto numero 7. Un malfunzionamento del semaforo, però, diede il via a Kimi, che partì mentre il meccanico era ancora in fase di sostituzione della gomma. Risultato? Ritiro per Raikkonen ma soprattutto frattura di tibia e perone per lo sfortunato Francesco. La Ferrari, inoltre, fu multata di 50mila euro per l'accaduto, mentre Cigarini si apprestava a cominciare la lunga fase di recupero. Una riabilitazione lenta e faticosa, culminata otto mesi più tardi con l'ingresso nello stabilimento di Maranello, dove si lavora giorno e notte alla costruzione della Rossa 2019, che ha come obiettivo quello di riportare il Mondiale in Italia dopo un digiuno di oltre un decennio e interrompere il monopolio della Mercedes. Cigarini ha voluto condividere questo importante momento su Instagram, con un post molto emozionante: "Ritornato. Primo giorno di scuola fatto. Grazie a tutti, grazie alla mia famiglia. Compatto e metto in un angolo gli ultimi 8 mesi circa, è tempo di andare avanti. Teniamo alte le vibrazioni positive".