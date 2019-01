Con la stagione F1 2019 che si avvicina, c’è già chi pensa ai gran premi del futuro. Il team della McLaren Applied Technologies ha svelato la propria visione relativa alle trasformazioni che il mondo dei motori potrebbe avere in vista del 2050, quando cadrà il Centenario del Campionato Mondiale di Formula 1. Tra le varie ipotesi esplorate, alcune al limite dell'assurdo (almeno per ora), con il team di ingegneri che ha immaginato una Formula 1 popolata da macchinari futuristici realizzabili solo grazie all'impiego delle tecnologie più avanzate e che regalerà corse a velocità che potrebbero toccare i 500 km/h. Inoltre, il futuro sembra non avere spazio per motori rumorosi e inquinanti, ma le macchine saranno prevalentemente elettriche con l'aggiunta di co-piloti a bordo controllati da un'intelligenza artificiale. Su queste avveniristiche monoposto si prospetta anche la possibilità di soluzioni aerodinamiche che potrebbero essere modificate addirittura in pista, quindi durante la gara e con la macchina in movimento. "La nostra ricerca è iniziata con un'ampia analisi dei bisogni e dei desideri dei clienti più importanti dello sport, i tifosi, che ha motivato i nostri esperti in aerodinamica, design, tecnologia dei materiali, scienza dei dati e performance umana a creare un progetto per i gran premi del futuro" - riporta il sito ufficiale della McLaren Applied Technologies. Oltre a sviluppi degli stessi veicoli, nel progetto c'è anche un cambiamento radicale a livello dell'equipaggiamento dei piloti e degli stessi circuiti, adattati ai nuovi veicoli, che sarebbero, o saranno se preferite, qualcosa di mai visto prima.