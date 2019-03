"Sensazioni positive, la macchina mi ha dato le stesso risposte rispetto a Barcellona e trattandosi di due tracciati molto diversi non era scontato". Il campione del mondo Lewis Hamilton ha commentato così il venerdì di libere a Melbourne, primo appuntamento del Mondiale di F1 2019. "Come inizio non c’è male - ha proseguito - abbiamo completato il nostro programma di lavoro senza intoppi con entrambe le vetture. Ci sono diverse aree in migliorare, ma sono certo che ci riusciremo analizzando i dati. Non aver commesso alcun errori venerdì è stato importante per assicurare al team il necessario per andare verso qualifica e gara".

"Calo Ferrari, non so perché"

"Siamo arrivati qui senza sapere cosa aspettarci da questo weekend - ha proseguito Lewis - ma il solo tornare in pista è stato bello. Contento di com'è andata perché la macchina si è comportata come a Barcellona. Positivo vista la diversa tipologia di circuito. Ci sono aree in cui migliorare, ma è stato sorprendente vedere dove ci siamo posizionati dopo quanto i test. La Ferrari di solito si nasconde nelle prime libere e poi cresce, stavolta per un motivo che non conosco sono calati di performance. Noi dobbiamo continuare a lavorare".

Bottas, il suo venerdì all'Albert Park

“Quella una giornata sicuramente solida per essere quella del ritorno in pista. I tempi però non sono importanti il venerdì", ha invece dichiarato il compagno di squadra Valtteri Bottas. "Non abbiamo visto la vera prestazione da parte di nessuno degli altri team. Abbiamo un’idea di quello che si può migliorare in vista per le qualifiche ma non sappiamo quanto, in termini di prestazione. Sabato sarà interessante".