Lo sgomento e il dolore per la morte di Niki Lauda ha colpito tutto il mondo della Formula 1 e in particolare Lewis Hamilton, che al presidente onorario della Mercedes e tre volte campione del mondo era legato da un profondo rapporto di amicizia. Nel sabato di Montecarlo, il pilota britannico, prima di salire sulla W10 nelle terze libere, si è soffermato ad osservare la scritta "Niki ci manchi" presente sull'Halo (arco di protezione della monoposto), diventato rosso, della sua macchina (così come su quella di Bottas). E' uno degli omaggi che la Mercedes - ma anche altri team a partire dalla Ferrari - hanno reso a Lauda. Hamilton, inoltre, ha postato sui social un messaggio in cui ha ringraziato tutti i fan per il sostegno in questo momento difficile.