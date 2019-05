E' ufficiale, nessuna sanzione per Charles Leclerc nel sabato di Monaco. Il ferrarista ha chiuso le terze prove libere segnando il miglior tempo in 1:11.265, precedendo le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Ma, per lui, una brutta sorpresa al rientro ai box. Infatti è stato sotto investigazione per non aver rispettato la procedura imposta dal regime di virtual safety-car, provocata dal compagno Sebastian Vettel che, nel corso della sessione, è andato a sbattere contro le barriere in curva 1, all'uscita dalla Santa Devota. Il monegasco ha rischiato una penalità in posizioni in griglia per non aver rallentato in regime di bandiera gialla, ma fortunatamente per lui è arrivata solo una reprimenda.