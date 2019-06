50^ edizione del GP del Canada: settima nazione a raggiungere questo prestigioso traguardo dopo Gran Bretagna, Italia, Monaco, Belgio, Germania e Francia. Il primo si svolse nel 1967 a Mosport e vinse Jack Brabham, sulla vettura da lui stesso costruita. Numero tondo anche per il circuito "Gilles Villeneuve": 40^ edizione a Montreal; la prima ebbe luogo nel 1978 e vide la prima vittoria in carriera dell'indimenticato Gilles Villeneuve. Oltre a Mosport (8 edizioni) e Montreal, si corse 2 volte anche a Mont-Tremblant. La McLaren è l'unico team ad aver vinto in tutti e tre i circuiti canadesi.

Il record di Schumacher nel mirino di Hamilton…

Schumacher è il plurivittorioso nel GP del Canada con 7 successi: Hamilton quest'anno ha la seconda possibilità di raggiungerlo, la prima la fallì l'anno scorso. Nel 2017 Hamilton raggiunse Schumacher quale recordman di pole qui, 6 ciascuno. Irraggiungibile, almeno per cinque anni, il bottino di podi di Schumacher a Montreal: 12, record assoluto di podi in un solo circuito che il tedesco ha messo a segno anche ad Imola e al Catalunya. Hamilton segue a 7.

…e il record McLaren nel mirino Ferrari, Mercedes permettendo

13 a 12 il bilancio di vittorie per i team nel GP del Canada, con la McLaren davanti alla Ferrari; l'esito si ribalta se consideriamo solo Montreal: 11 successi Ferrari, 9 McLaren. Il conteggio si ribalta ulteriormente se consideriamo solo l'attuale era Turbo/Hybrid: 3 vittorie Mercedes su 5, con la Red Bull di Ricciardo vittoriosa nel 2014 e la Ferrari di Vettel l'anno scorso. Se consideriamo i piazzamenti a podio in quest'era, Mercedes ne ha conquistati praticamente la metà, 7 su 15 (4 Red Bull, 2 Ferrari, 2 Williams). Visto che Mercedes ha conquistato finora 89 pole su 106 nell'era dei motori ibridi, non stupisce il fatto che il team anglo-tedesco abbia fallito la pole qui nell'era Turbo/Hybrid solo l'anno scorso (Vettel, Ferrari).