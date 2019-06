I top team partiranno con gomme medie

Come avevamo ipotizzato nell’analisi di ieri, Ferrari e Mercedes si sono qualificati in Q2 con le gomme medie in modo da utilizzarle nella prima parte della gara di domani. La Ferrari avrà un piccolissimo vantaggio in quanto potrà scattare al via con gomme leggermente più fresche visto che hanno percorso 3 giri in meno rispetto a quanto fatto dai due alfieri della Mercedes. A scegliere questa opzione non sono stati solo i due top team ma si sono qualificati con le medie anche la Red Bull di Verstappen, le due McLaren e la Renault di Ricciardo. Questi piloti che scatteranno al via con gli pneumatici “gialli” avranno la possibilità di effettuare un primo stint piuttosto lungo visto che, questo compound, nella giornata di ieri, si è rivelato molto veloce e costante. Per loro la gara sarà chiaramente ad una sosta visto che avranno la possibilità di montare al pit stop le hard che permetteranno a loro di arrivare alla bandiera a scacchi senza nessun tipo di problema, Vedremo quale vettura si adatterà nel migliore dei modi alle gomme bianche visto che, ne Ferrari, ne Mercedes le ha provate durante le prove libere di ieri. Sicuramente saranno gomme che avranno un ottimo rendimento come dimostra il ritmo visto dalla McLaren nella giornata di ieri che ha girato con ottimi tempi con questo compound.

Mercedes la più veloce in ogni settore della pista

La Mercedes in Q3 ha dimostrato tutta la propria forza quando ha potuto sfruttare la mappatura da qualifica della sua nuova Power Unit introdotta in Canada. Con questa mappatura le velocità massime sono migliorate di ben 7 km/h mentre, in casa Ferrari, si era già ricorsi in Q2 alla massima potenza e le velocità tra Q2 e Q3 sono rimaste pressoché invariate.