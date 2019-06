Ottavo Gran Premio del Mondiale, la Formula 1 è in Francia. Scendiamo in pista, sul tracciato del Paul Ricard di Le Castellet, per scoprire come i piloti dovranno comportarsi in qualifica e in gara: curve, accelerate e frenate che scopriamo con la "Guida del pilota".



Curva 1. Si frena intorno ai 70 mt, si passa da 8^ a 5^ marcia; punto di corda ritardato, bisogna portare velocità ma posizionarci bene per curva affrontare curva 2.



Curva 8/9. Grande frenata al cartello dei 100 m, applicando circa 150 kg sul pedale del freno. Si effettua in 4^ marcia curva 8 per poi scalare in 3^ marcia per curva 9, dove conta generare trazione in uscita.



Curva 10. Si percorre in pieno in 8^ marcia a circa 320 km/h.



Curva 11. Molto molto difficile, si gira quando si è ancora con il gas spalancato in 8^ marcia; curva con 2 punti di corda, il primo lo si percorre in 8^ marcia nel momento di attacco frenata, il secondo in 5^ marcia in uscita mentre si ha il gas già aperto. Curva da sottosterzo cronico che spesso si tramuta in sovrasterzo. Velocità minima al secondo apex point è di circa 180 km/h.



Curva 15. Ultima curva, si percorre in 3 marcia a circa 95 km/h, non bisogna attaccare la frenata, il target è generare trazione in uscita per il lungo rettilineo.