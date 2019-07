La Federazione ha deciso di effettuare una sostanziale modifica in occasione del Gran Premio di Germania. Saranno limitati a soli due settori del tracciato di Hockenheim, i punti della pista in cui sarà possibile usufruire del DRS (Drag Reduction System). Un netto cambiamento rispetto alla stagione 2018, in cui il meccanismo poteva essere attivato in tre zone. Nell'organizzazione del 2019 il dispositivo dell'ala mobile sarà utilizzabile solo nel tratto di allungo tra curva 1 e curva 2 e sul lungo rettifilo che porta alla staccata 6, il tornante che fornisce ai piloti il punto più favorevole per i sorpassi. In particolare la FIA ha quindi reso inutilizzabile il DRS sul rettilineo di partenza che costeggia i box.