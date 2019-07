"Non abbiamo ancora fatto nulla, ma penso abbiano ricevuto il messaggio in modo abbastanza chiaro dopo la gara a Silverstone. Penso debbano capire dove siamo. Questa è la cosa deludente per me: non mi deludono come persona, deludono la squadra". Parole dure di Gunther Steiner, team principal della Haas, che ha così avvertito i suoi piloti, Romain Grosjean e Kevin Magnussen, dopo l'incidente in Gran Bretagna. Dichiarazioni che pesano come un macigno sul momento delicato del team in giorni in cui si accavallano anche rumors su ipotesi di avvicendamenti tra Grosjean e altri piloti.