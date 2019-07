"Non è stata la migliore delle giornate per via del caldo, queste gomme non funzionano bene con temperature del genere quindi non sono durate molto. Non abbiamo avuto grossi problemi, ma la gara è una cosa diversa", così ha commentato Lewis Hamilton la giornata di prove libere a Hockenheim che ha concluso al terzo posto, alle spalle dei due ferraristi Leclerc e Vettel. Il britannico spera nella pioggia: "Se dovesse piovere nel resto del weekend questa giornata sarebbe sprecata, faceva troppo caldo, non abbiamo imparato molto. Se le temperature si rinfrescano saremo più veloci e a nostro agio. Io adoro la pioggia, quando piove è sempre bello per me". E sulle simulazioni gara: "Non sono andate male, ma speriamo che il meteo cambi nel corso del fine settimana".