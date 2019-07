Calde attese. In Germania ci ha pensato la Ferrari a riscaldare ulteriormente il clima nelle aspettative. Per ora infatti - con sole alto e temperature di pista che hanno sfiorato i sessanta gradi - la faccia di questo fine settimana è rossa. Sia nella prima che nella seconda sessione di libere là davanti si sono piazzati i due ferraristi: Vettel in mattinata davanti a Leclerc, nel pomeriggio a ruoli invertiti, con il tedesco a poco più di un decimo dal compagno forse avendo anche fatto il suo tentativo un po' prima a pista meno gommata. Le sensazioni in macchina sono state buone fin da subito e certi sorrisi valgono più di mille dichiarazioni e conferme. La SF90 si è rivitalizzata con le temperature alte dell’asfalto e su una pista in cui bisogna privilegiare il posteriore rispetto all’anteriore anche le prestazioni del capitano Sebastian Vettel sono tornate ai livelli del suo compagno. A parità di gomma la Mercedes, che scivolava decisamente di più, ha lasciato 146 millesimi alla Rossa con Lewis Hamilton, mentre è più lontano Valtteri Bottas, quarto, a sei decimi, come Max Verstappen. Mentre le due sorprese dietro i top team sono stati Grosjean e Stroll con Haas e Force India subito dietro. Ma dopo due giorni di caldo anomalo a fare da arbitro potrebbe davvero essere il meteo, come hanno confermato anche i due ferraristi guardando il cielo. La pioggia prevista e ovviamente anche il salto in avanti della power unit Mercedes potrebbero cambiare decisamente la faccia di questo fine settimana. In grigio o meglio argento.