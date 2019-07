Il team principal della Haas, Gunther Steiner non ha ancora digerito l'episodio del Gran Premio di Silverstone che ha coinvolto i suoi due piloti Kevin Magnussen e Romain Grosjean. I drivers della scuderia americana sono stati protagonisti di un incidente e sono stati costretti ad abbandonare la gara praticamente appena iniziata. Nell'intervista a Paddock Live, Steiner non nasconde la rabbia e la delusione già esternata nei giorni scorsi: "Ero molto arrabbiato e avevo ragione. Avevamo fatto dei patti chiari dopo quello che era successo a Barcellona, dalla dinamica simile di Silverstone. Non si sono comportati come ci eravamo messi d'accordo. Nei long run eravamo abbastanza competitivi, peccato che non siamo riusciti a esserlo in gara. Abbiamo pochi punti per quanto va la macchina, ma il pilota quando si mette il casco, spegne il cervello e cosi sarà andata". La reazione al muretto: "Ho chiesto al mio capo ingegnere se si fossero toccati e lui ha avuto paura a rispondere. Cosi non si fa, la squadra ha lavorato giorno e notte per portare due specifiche. Ieri ho parlato con tutti e due esortandoli a portare punti alla squadra". Non certo dei buoni presupposti per parlare di rinnovo e a proposito del movimento del mercato piloti ha affermato: "C'è calma in questo momento, deve cadere il primo domino per far partire il mercato e non è ancora caduto"

Steiner: "Ocon sarà la pedina che muoverà la catena del mercato piloti"