Qualche attimo di tensione, poi un sospiro di sollievo e tante risate. Tutto è nato dalle urla di Davide Valsecchi, nostro inviato in pit-lane, durante la diretta di Sky Sport F1 delle seconde libere in Germania. Ma cos’è successo? Mentre le telecamere inquadravano il box Mercedes, il grido di Valsecchi ha scatenato inevitabilmente la curiosità del telecronista Carlo Vanzini. In quel momento Valsecchi ce l’aveva con Max Verstappen, pilota della Red Bull, che ha rischiato d'investirlo. Per fortuna non ci sono state conseguenze e questo ci permette di affrontare con leggerezza quanto accaduto nel pomeriggio a Hockenheim. La ricostruzione, oltre che nel video d'apertura, ve la proponiamo anche attraverso il dialogo testuale tra i protagonisti.

Tutto il dialogo tra Carlo Vanzini e Davide Valsecchi

"Davide, Davide cosa succede? Niente, ce l’hanno tirato sotto", ha detto Carlo Vanzini ironizzando e con la consapevolezza che non fosse accaduto nulla di grave.



"Davide, cosa è successo? Sei esploso in quell’urlo, ci sei ancora?", ha insistito Vanzini.



"Non è semplice stare vicino alle macchine che partono. Ti volevo segnalare che è sfrecciato Verstappen. Secondo me gli hanno risolto i problemi al motore", ha detto Valsecchi.



"Quindi ti ha quasi tirato sotto Verstappen?", ha insistito Vanzini.



"Sì e mi ha fatto un po' spaventare, perché stavo uscendo dal muretto per vedere chi arrivava e c’era lui che arrivava a manetta", ha concluso il temerario Valsecchi ricostruendo tutta la situazione. Tutto è bene quel che finisce bene.