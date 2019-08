Che Charles Leclerc sia uno dei futuri pilastri della Formula 1 è cosa ormai nota. Al primo anno alla guida della Ferrari, il monegasco ha totalizzato 5 podi e "rischiato" di vincere due gare, prima in Bahrain e poi in Austria. Con 24 punti di distacco dal suo compagno, il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, Leclerc sta dando prova di possedere una mentalità da vero perfezionista e grande talento, a volte ancora in penombra e il lotta con una Rossa problematica. In una lunga intervista con la rivista Sette del Corriere della Sera, il ferrarista ha citato alcuni suoi colleghi, tra tutti, il leader del Mondiale Hamilton, per il quale ha avuto parole di ammirazione: "Cosa ruberei a Lewis? La costanza e la forza montale. La capacità di sapersi esprimere sempre al massimo. Tutti possono fare un bel giro, la differenza è metterne tanti insieme nei momenti che contano. Mi sto allenando tanto per riuscirci". Contrasti con Max Verstappen fino ai tempi dei kart, la rivalità c'è ma Leclerc mette a tacere le voci su qualsiasi tipo di astio: "Non è vero che non ci sopportiamo, anche se da piccoli non ci salutavamo perché confondevamo il pilota con la persona, eravamo immaturi. Adesso non mischiamo più le due cose, per fortuna".