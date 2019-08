La pausa estiva della Formula 1 sta per terminare e il Mondiale ripartirà con il Gran Premio del Belgio l'1 settembre. A tener banco in queste settimane di sosta è senza dubbio la questione mercato piloti, ancora in una fase calda, ma che presto andrà a delinearsi con l'annuncio dei nuovi contratti per il 2020. Un indizio importante arriva dall'account Instagram di Esteban Ocon che ha modificato la sua biografia da "Mercedes Test Driver" a "Pilota di Formula 1". Che la notizia del suo ritorno fosse nell'aria è cosa già nota, ma ora c'è la conferma e arriva proprio dal diretto interessato che ha anticipato così qualsiasi ufficializzazione. Ora bisognerà pazientare ancora un po' per capire se il destino del terzo pilota della Mercedes rimarrà legato alla Casa di Stoccarda o sarà altrove. In più occasioni il team principal Toto Wolff ha esaltato il talento di Esteban mettendo in discussione il sedile di Valtteri Bottas. Ma nel caso in cui Wolff abbia deciso di rinnovare il contratto al finlandese, Ocon sarebbe libero da ogni vincolo con Mercedes. Se così fosse si prospettano diverse possibilità e al momento la più verosimile sembrerebbe proprio la Renault, con il francese che andrebbe a sostituire Nico Hulkenberg, in scadenza, e ad affiancare Daniel Ricciardo per il Mondiale 2020.