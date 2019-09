La Formula 1 lascia l'Europa e torna in Asia: a Singapore si sono accesi i motori sul 15esimo appuntamento del Mondiale 2019. Scopriamo i segreti del circuito cittadino di Marina Bay e tutto quello che devono sapere i piloti prima di scendere in pista.

Curve 1/2/3 - Grande frenata, si passa da 320 km/h a 140 km/h; il pilota esercita 156 Kg di pressione sul freno, si fa in 4^ marcia e si usa molto il cordolo della 2. La curva 3 si fa in 3^ marcia. Serve molta trazione.



Curva 7 - Si frena ai 120 metri, si passa da 320 km/h a 135 in soli 2.08 sec, 4.7 G di decelerazione e 158 kg sul pedale del freno.



Curva 10 - Si passa da 279 km/h in 7^ marcia alla 4^.



Curva 11 - Curva molto lenta da percorrere in 3^ marcia a 109 km/h, facile perdere trazione.



Curve 22/23 - Si frena ai 60 metri per la curva 22, si passa da 256 km/h a 197 in 5^ marcia. Forte sottosterzo; la curva 23 si percorre in pieno.