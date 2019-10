Un video di Juan Manuel Correa pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, tranquillizza ulteriormemte sulle sua definitiva ripresa dopo l'incidente in Formula 2 a Spa, in Belgio, dove ha perso la vita Anthoine Hubert. “Ciao, Sono tornato - le sue prime parole - Sono grato di essere ancora vivo". Correa ha spiegato di non essere ancora sicuro dopo l’incidente di recupeare al 100%. "Sono trascorse cinque settimane molto difficili dall’incidente, il mio pensiero va a Hubert e alla sua famiglia. Sono molto grato di essere vivo". Dopo essere stato per diversi giorni in coma indotto, Correa ha subito un intervento di 17 ore alle gambe che sembra essere perfettamente riuscita.



Il pensiero per Hubert

"Non l’ho ancora detto, ma voglio inviare pubblicamente le mie più profonde condoglianze alla famiglia di Hubert. È stato uno shock ciò che è successo, non pensi mai veramente che possa succedere qualcosa del genere. Quindi sono grato di essere qui anche se, ovviamente, ho un lungo percorso di recupero e non è ancora sicuro se riuscirò a recuperare al 100%. Sono grato di essere vivo e di avere avuto tante persone intorno a me in queste scorse settimane, per la mia famiglia sempre qui a sostenermi: senza di loro non ce l’avrei fatta. Tutto questo mi ha cambiato, il mio modo di vedere le cose, di pensare. Poi devo ringraziare voi, per tutti i messaggi che ho ricevuto anche da chi non conosco personalmente. Li ho letti quasi tutti e sto provando a rispondere a più persone possibili".



Un lungo recupero

"Ho accettato la realtà e posso solo essere ottimista per lavorare il più duramente possibile e ottenere un per recupero veloce. Ci sarà un’altra operazione il prossimo lunedì, l’ultima qui a Londra prima di essere trasferito, all’inizio di novembre, a Miami per vedere i miei cari ed iniziare il percorso di recupero che, secondo i medici, sarà lungo tra i dieci mesi e un anno. Non vi so dire come sta il mio piede destro, perché è bloccato e non posso muoverlo. Vedremo cosa succederà in questi mesi, comunque sono positivo e farò il possibile in futuro per recuperare al meglio. Voglio ringraziare anche il mio media team, che è stato parecchio sotto pressione dovendovi aggiornare sul mio stato di salute".