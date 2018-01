Ducati: presentazione del team in LIVE streaming

Il Motomondiale si avvicina ed è tempo di provare a capire qualcosa in più delle moto che saranno protagoniste della prossima stagione di MotoGP. Tutto riparte dalla Ducati, che ha fissato prima di tutti la presentazione ufficiale del team: appuntamento lunedì 15 gennaio, a Borgo Panigale, quando verranno tolti i veli sulla Desmosedici GP18. L'evento avrà inizio alle 10.30 nell'Auditorium Ducati.

Il Live streaming su Skysport.it

Potrete seguire l'appuntamento in live streaming su Skysport.it e successivamente con una serie di speciali nel corso della serata: alle 18 appuntamento su Sky Sport MotoGP, alle 20 su Sky Sport Mix HD e di nuovo alle 21.15 su Sky Sport Plus. Nella diretta per l'unveiling delle nuove moto, non mancheranno le parole del direttore generale Luigi Dall'Igna, le interviste ai piloti Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo a cura di Sandro Donato-Grosso e collegamenti in studio con Guido Meda.

Dalla presentazione ai test

La Ducati GP18, che potrebbe presentare novità per quanto riguarda la livrea, impareremo a conoscerla bene nei test ufficiali (IRTA) che tra fine gennaio e i primi di marzo impegneranno i piloti in Malesia, Tailandia e Qatar. Durante queste tre tappe potrebbero altresì arrivare aggiornamenti della moto.

I piloti: la stagione di Dovi e Jorge

Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo avranno come obiettivo quello di puntare al titolo Mondiale che qualche mese fa DesmoDovi ha perso per pochissimi punti a favore dello spagnolo Marc Marquez. La Ducati si pone senza alcun dubbio come valida antagonista alla Honda e Marquez; ma anche qui, è ovvio, sarà la pista a dire in che misura si potrà tentare l'assalto al Mondiale. Come quasi tutti i piloti della MotoGP, il vice campione del mondo Dovi e Jorge sono in scadenza di contratto: il primo è stato attore protagonista nel 2017, mentre dal secondo ci si aspetta qualcosa in più per dimostrarsi competitivo anche in sella alla Rossa di Borgo Panigale. In tal senso, a favore del maiorchino c'è un anno di esperienza alle spalle maturato con il tam italiano e dunque una conoscenza più profonda di ambiente e moto.

Dall'Igna la garanzia, così come i collaudatori

Mettere una moto in pista, come noto, è l'apice di un progetto che ha radici ben più profonde. Dai progetti al lavoro dei meccanici e fino a chi deve collaudare il prodotto in vista delle gare. In Ducati ci sono notevoli garanzie da questo punto di vista, a partire dal capo-progetto e direttore generale Luigi Dall'Igna. Quanto ai collaudatori, confermato Michele Pirro che sarà ancora affiancato da Casey Stoner. L'australiano, ex campione del mondo, girerà anche negli imminenti test invernali.

IL CALENDARIO DEI TEST

28/29/30 gennaio 2018 - Sepang International Circuit

16/17/18 febbraio 2018 - Buriram Tailandia

1/2/3 marzo 2018 - Losail – Qatar