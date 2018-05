Dopo Hamilton che sfida Crutchlow in moto, c’è un altro campione del mondo che fa sognare gli appassionati del motorsport. Marc Marquez ha postato sul suo profilo Instagram una foto all’interno dell’abitacolo della monoposto Red Bull. Un futuro in Formula 1 per lo spagnolo? Al momento si tratta soltanto di test, organizzati dallo sponsor Red Bull, a cui prenderanno parte anche Dani Pedrosa (compagno di Marquez alla Honda) e Tony Cairoli (campione mondiale di motocross). I test con la Red Bull si svolgeranno martedì 5 e mercoledì 6 giugno sul circuito austriaco del Red Bull Ring, subito dopo il GP del Mugello. Nei prossimi giorni Marquez, Pedrosa e Cairoli saranno impegnati in alcuni test al simulatore nella base Red Bull a Milton Keynes per prendere confidenza con il mezzo. I tecnici stanno prendendo le misure dei tre campioni per adattare al meglio il loro fisico all’abitacolo della monoposto. Per Pedrosa e Marquez non sarà la prima volta: i due piloti della Honda hanno già provato una Formula 3 lo scorso dicembre in occasione dell’ultimo Honda Racing Thanks Day. In quel caso si trattava di una monoposto da 240 CV, molto lontana dalla ben più potente RB9 da 750 CV (antecedente l’era ibrida, risalente al 2013). I tre piloti proveranno quindi l’ebrezza di una vera Formula 1, come già successo in passato ad altri colleghi come Valentino Rossi (a bordo della Ferrari nel 2005 e 2006) e Jorge Lorenzo (con la Mercedes a Silverstone nell’ottobre 2016). Sulla pista inglese ha provato emozioni simili anche Max Biaggi alla guida della Midland motorizzata Toyota e, prima ancora, con la Ferrari a Fiorano.