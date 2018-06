, ottavo Gran Premio della stagione. L'uomo da battere stando alla classifica piloti in MotoGP è Marc: è lui a occupare la vetta a quota 115 punti davanti alla coppia della Yamaha Rossi-Vinales, rispettivamente a -27 e -38. Chi arriva con la carica di due vittorie di fila, però, non è lui ma il connazionale Jorge. Dopo le difficoltà mostrate in avvio lo spagnolo della Ducati è sembrato in stato di grazia, in grado di 'martellare' dall'inizio alla fine del weekend. Riuscirà a confermarsi anche sul circuito olandese? La moto di Borgo Panigale con questo tracciato ha trovato un ottimo feeling nelle scorse edizioni, lo ha sottolineato anche Andrea, che cerca punti per ridurre lo svantaggio da Marquez, ora pari a 49 punti. Dovi è positivo ("Mi aspetto di essere molto competitivo, come l'anno scorso") e sottolinea che dopo 7 gare il Mondiale sia più aperto che mai. "5-6 piloti ora sono in lotta per il titolo" è il pensiero di Marquez, che ha trovato tutti d'accordo. Sono tutti d'accordo anche sul potere ad Assen della Yamaha:ha collezionato 10 vittorie, l'ultima l'anno scorso. "Non abbiamo migliorato nei test", ha ammesso il, "Purtroppo ci manca ancora qualcosa, ma lotterò dall'inizio alla fine". Diamo inizio alla battaglia, allora:).