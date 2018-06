Lo scherzo a Dovizioso

Dal box Ducati è arrivata una simpatica curiosità. Nelle Libere del venerdì la Rossa di Borgo Panigale ha provato una nuova fodera in carbonio applicata al telaio per aumentarne la rigidezza e dare maggiore confidenza ai piloti in moto. La novità è piaciuta ad Andrea Dovizioso, che al termine delle Libere 2 è tornato al box e ha chiesto ai suoi meccanici di applicare la stessa modifica anche al secondo telaio. Un’impresa praticamente impossibile, dato che non si può applicare un simile rinforzo in poche ore. Per ovviare a questa “mancanza”, gli ingegneri Ducati hanno simpaticamente incollato un adesivo in carbonio sul telaio della moto di Dovizioso. Il pilota italiano ha accolto lo scherzo con un grande sorriso, sintomo del clima disteso che si respira nel team Ducati.