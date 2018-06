"Punto al decimo Mondiale"

Nella lunga intervista a Movistar MotoGP, Rossi ha toccato diversi temi, come la caccia al decimo titolo mondiale: "È difficile restare un anno senza vittorie. Mi è già capitato quando ero in Ducati, ma ogni tanto è importante vincere. Certo che punto al decimo Mondiale, è un bel numero, un numero importante, è normale che sia il mio obiettivo. Sarà molto difficile, ma questi tre podi ci hanno dato le giuste motivazioni, spero che possano darle anche alla Yamaha. Purtroppo non siamo particolarmente veloci, nel 2016 e ad inizio 2017 eravamo più competitivi. Dal mio punto di vista i problemi della moto sono molto chiari. Però con Yamaha bisogna andare a poco a poco, serve tempo. Quanto? Dovete chiederlo ai giapponesi, non a me". Eppure Rossi non è un pilota che si arrende, come ha dimostrato con il rinnovo fino al 2020: "Ho rinnovato perché mi piace ancora andare in moto, mi piace lottare contro i miei avversari. Di sicuro ho intenzione di rispettare il mio contratto, non posso e non voglio terminarlo prima. Non mi arrenderò fino alla fine, anche se i risultati sono importanti”. Com’è vivere da Valentino Rossi ogni giorno? "È bello, anche se richiede molto impegno. A Tavullia riesco a vivere abbastanza tranquillamente, anche se d’estate è più difficile, perché diventa come il Cammino di Santiago del motociclismo".